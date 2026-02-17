Il Comune di Senorbì informa che giovedì 19 febbraio 2026, dalle 08:30 alle 16:15, verrà sospesa l’energia elettrica in alcune zone della cittadina e nelle frazioni Sisini e Arixi.

L’interruzione riguarda principalmente Via Sanna Carlo, Via Liguria, Via Piemonte, Via Emilia, Via Toscana, Via Vittorio Veneto, Via Manzoni, Via Argiolas, Via Cuccureforru, Piazza Municipio e Piazza Padre Pio (verso Sant’Andrea Frius), oltre a diverse località periferiche come Cora Acqua Mala, Mitza G. Antiogu, Gennas Arrubias, Su Cru de Piric, Pranu Coccoi e Bau Stelas.

Sul sito del Comune sono disponibili l’elenco completo delle vie e dei numeri civici interessati. I cittadini sono invitati a organizzare eventuali attività che richiedono elettricità e a proteggere apparecchi sensibili. La sospensione è necessaria per lavori di manutenzione sulla rete elettrica.

