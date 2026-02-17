ll Comune di Settimo San Pietro aderisce all’iniziativa nazionale "Punto digitale facile", nata per aiutare cittadini e cittadine a orientarsi nell’uso dei servizi digitali.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) misure "Rete dei Servizi di facilitazione digitale" (M1 C1 - 1.7.2), finanziata e promossa dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e realizzata dalla Regione e dal Comune.

Con questo servizio, è possibile ricevere supporto gratuito per accedere ai servizi online con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), utilizzare strumenti digitali come smartphone, tablet o computer, gestire in autonomia i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

Gli operatori saranno a disposizione per fornire supporto personalizzato, con o senza appuntamento.

Questi gli orari di apertura: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10,30 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

