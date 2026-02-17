Il Comune invita gli anziani a pranzo per vivere insieme una giornata all’insegna della convivialità e rinforzare il rapporto tra i cittadini della terza età.

C’è tempo sino a domani per presentare le adesioni al pranzo degli anziani, che si terrà domenica all’Ama Restaurant. Per far parte dei cento invitati è necessario presentare la propria iscrizione negli uffici dei Servizi sociali, aperti al pubblico dalle 10 alle 13.

Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza di organizzare appuntamenti di questo tipo, che hanno il merito di riunire i cittadini della terza età di Pula: «Siamo sempre stati convinti che gli anziani del paese rappresentino una risorsa importante per la nostra comunità, il pranzo non serve esclusivamente a creare un momento di socializzazione, ma anche a raccogliere suggerimenti e istanze utili per creare servizi e iniziative che consentano loro di continuare a sentirsi parte attiva del paese. L’appuntamento, come ogni anno, sarà anche l’occasione per ricordare il passato del nostro paese».

© Riproduzione riservata