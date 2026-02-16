Sinnai, contributi per il diritto allo studio: riaperti i terminiLa data di scadenza è il 26 febbraio
Riaperti i termini al Comune di Sinnai per i buoni libro.
Tutti i beneficiari già ammessi che non hanno ancora trasmesso le pezze giustificative della spesa (o lo hanno fatto solo parzialmente) sono invitati a inviare tutta la documentazione richiesta:
Può essere fatto in modalità telematica, utilizzando l’identità digitale tramite l’autenticazione SPID o CIE (carta d’identità elettronica), attraverso l'apposito modulo on-line. Il tutto entro e non oltre il 26 febbraio.
In caso di mancata trasmissione della documentazione entro la scadenza, l’utente sarà considerato rinunciatario definitivo e non si procederà alla liquidazione del contributo.