Il sindaco di Selargius Gigi Concu rompe il silenzio dopo l’arresto dell’assessore Gigi Gessa, coinvolto nell’inchiesta Cavallo Pazzo condotta dalla Polizia di Cagliari.

Questa mattina il primo cittadino ha firmato il decreto di revoca della deleghe assessorili. «A seguito delle notizie di stampa e di una conseguente valutazione politica, – viene spiegato - il sindaco ritiene di procedere a rimodulare la composizione della Giunta comunale, revocando le deleghe dell’assessore Luigi Gessa». Gli incarichi di Gessa - Servizi tecnologici, verde e arredo urbano, manutenzione strade, Igiene urbana, gestione tecnico amministrativa - passano temporaneamente in mano allo stesso sindaco.

Nel decreto viene sottolineata la «revoca dell’assessore Gessa con effetto immediato e conseguente immediata cessazione della carica».

Un atto dovuto a cui il sindaco Concu aggiunge poche parole: «Ci affidiamo alla Magistratura e alle forze dell’ordine sperando che possano presto fare chiarezza su una vicenda sicuramente delicata e che in un modo o nell’altro colpisce tutti noi. Confidiamo che Gessa possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, e restiamo a completa disposizione degli inquirenti che sapranno certo fare luce sulle notizie che circolano da ieri».

© Riproduzione riservata