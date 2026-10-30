Un nuovo servizio per i cittadini di Suelli. In piazza Garibaldi è stato installato lo sportello Postamat di Poste Italiane, un intervento atteso che amplia le possibilità di accesso ai servizi finanziari nel paese della Trexenta. A darne notizia è il sindaco Massimiliano Garau, che ha ringraziato Poste Italiane per aver provveduto all’installazione dello sportello automatico, sottolineando l’importanza di poter contare su un servizio in più a disposizione della comunità. «Si tratta di un importante servizio rivolto ai cittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

L'attivazione dello sportello punta a rendere più agevole l'accesso ai servizi sul territorio, rispondendo alle esigenze quotidiane dei residenti.

«Una promessa mantenuta e un nuovo servizio strategico per Suelli» è il messaggio dell'amministrazione comunale, che vede nell'installazione del Postamat un ulteriore tassello nel percorso di attenzione ai bisogni dei cittadini e di valorizzazione del paese.

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