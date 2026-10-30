Il Plus Area Ovest, in collaborazione con l’associazione Amas Sardegna, prosegue il proprio impegno a sostegno delle persone con decadimento cognitivo e demenza e delle loro famiglie, attraverso il Progetto Alzheimer. Dal 20 ottobre sono ripresi i laboratori dedicati alla stimolazione cognitiva e motoria, all’arteterapia, alla musicoterapia e alle attività occupazionali, affiancati da colloqui individuali e percorsi di supporto per i familiari.

Le attività si svolgono a Capoterra, nella Casa Melis di via Cagliari 170, ogni martedì dalle 10 alle 18, e a Elmas, nell’Oratorio San Sebastiano di via Asquer di Flumini 2, il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 16.

A novembre prenderanno inoltre il via i Caffè Alzheimer, incontri informali aperti a tutti i cittadini interessati, pensati per offrire uno spazio accogliente di confronto, informazione e socialità. Gli appuntamenti sono rivolti alle persone con difficoltà di memoria, ai familiari e ai caregiver, con l’obiettivo di favorire la condivisione delle esperienze, fornire orientamento e contrastare l’isolamento e lo stigma legati alla demenza.

A Capoterra gli incontri si terranno alla Caffetteria del Corso, in piazza Brigata Sassari, dalle 17 alle 19, nelle giornate di mercoledì 4 novembre, venerdì 20 novembre e venerdì 18 dicembre.

Ad Assemini, invece, il Plus Caffè Park Il Tempio, in corso Europa 3, ospiterà gli appuntamenti di sabato 7 novembre, sabato 21 novembre e sabato 19 dicembre, sempre dalle 17 alle 19.

Il progetto punta a costruire una rete di sostegno attorno alle persone che convivono con la demenza e a chi se ne prende cura, promuovendo occasioni di incontro e strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane in un contesto di accoglienza e partecipazione.

© Riproduzione riservata