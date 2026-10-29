Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Settimo San Pietro, completamente ristrutturato nell'ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Antonio Gramsci, attraverso i quali le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

Nella Sardegna Meridionale, alla data odierna, sono stati ristrutturati e rinnovati 104 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 113 sedi operative nei comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti coinvolti nel progetto.

Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Settimo San Pietro, possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45. Nelle ultime settimane il servizio era stato trasferito negli uffici postali di Sinnai.

Antonio Serreli

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