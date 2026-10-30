Grave incidente nel primo pomeriggio sulla Statale 195, all’interno della galleria in territorio di Sarroch.

Una Fiat Punto, forse a causa di un guasto, era ferma dentro il tunnel, sulla carreggiata in direzione Cagliari, quando è sopraggiunto un furgone carico di legname che l’ha centrata in pieno.

contentid/8d25f6ee-1664-419d-b70b-417c89879a36
contentid/8d25f6ee-1664-419d-b70b-417c89879a36

L’impatto è stato violentissimo: l’utilitaria ha rigirato su se stessa più volte, per poi andare a sbattere contro la parete della galleria. L’’uomo alla guida ha riportato numerosi traumi a causa dell’impatto: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al Brotzu  di Cagliari, in codice rosso. le sue condizioni sono gravi.

contentid/60417f87-75e7-4f3f-963b-89babe4d4606
contentid/60417f87-75e7-4f3f-963b-89babe4d4606

La polizia locale di Sarroch ha deviato il traffico sulla vecchia 195 durante le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata