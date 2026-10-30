Grave incidente nel primo pomeriggio sulla Statale 195, all’interno della galleria in territorio di Sarroch.

Una Fiat Punto, forse a causa di un guasto, era ferma dentro il tunnel, sulla carreggiata in direzione Cagliari, quando è sopraggiunto un furgone carico di legname che l’ha centrata in pieno.

L’impatto è stato violentissimo: l’utilitaria ha rigirato su se stessa più volte, per poi andare a sbattere contro la parete della galleria. L’’uomo alla guida ha riportato numerosi traumi a causa dell’impatto: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al Brotzu di Cagliari, in codice rosso. le sue condizioni sono gravi.

La polizia locale di Sarroch ha deviato il traffico sulla vecchia 195 durante le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

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