Sono iniziati oggi gli interventi di fresatura e rifacimento del manto stradale in località Monte Nai, a Costa Rei (Comune di Muravera). Le strade erano state danneggiate durante l’alluvione del 2018: si tratta di via Monte Nai (parte alta), incrocio con via delle Maree e via dei Velieri.

“Finalmente – ha sottolineato in una nota l’amministrazione comunale di Muravera presieduta dalla sindaca Francesca Mattana - verrà portata a compimento un'opera fondamentale per restituire alla località una viabilità più sicura”. La viabilità oggetto dei lavori è quella individuata con la progettazione esecutiva del 2022. Il finanziamento totale è pari a 240mila euro. Nei giorni scorsi è inoltre cominciata la pulizia dell’alveo del rio Prumareddu, sempre nella località di Costa Rei. L'intervento semestrale è volto a liberare il canale per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Durante la precedente amministrazione guidata da Salvatore Piu sempre a Costa Rei è stato asfaltato un lungo tratto di via Ichnusa, la strada principale della località turistica. E poi anche via Colombo. Un intervento da circa 273mila euro (proventi imposta di soggiorno).

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