Dai rifiuti spesso può nascere qualcosa di bello. Lo sanno bene i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che hanno deciso di trasformare il relitto di una barca e un enorme copertone ritrovati in spiaggia a Quartu in enormi fioriere.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto è stata recuperata e messa in sicurezza una barca spiaggiata e quasi completamente piena di sabbia, che rischiava di diventare un pericolo per l’ambiente. Le mareggiate e le onde sempre più forti avrebbero potuto danneggiarla fino a farla a pezzi, con il rischio di disperdere in mare materiali potenzialmente inquinanti.

"Non sappiamo a chi appartenesse", hanno detto i volontari, " ma purtroppo non è la prima barca, né il primo pedalò, che troviamo abbandonato sulla riva. Ci siamo dedicati per circa due ore e mezza alla rimozione della sabbia e la parte più difficile è stata svuotare completamente i gavoni".

Alla fine il lavoro ha dato i suoi frutti: la barca è stata portata in un luogo sicuro "e adesso la nostra idea è quella di darle una seconda vita, trasformandola da rifiuto abbandonato in una nuova, coloratissima fioriera. Perché ciò che viene abbandonato può diventare una risorsa, se qualcuno decide di prendersene cura". Con un appello ai cittadini di contribuire tutti assieme. Stessa sorte per un copertone gigante recuperato in via Mar Egeo. Anche questo preso dalla spiaggia, portato in un posto sicuro e che presto avrà una nuova vita. Anche questo si trasformerà in un'aiuola colorata e piena di fiori da sistemare in un posto che sarà scelto successivamente.

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