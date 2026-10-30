Villaputzu, il 3 novembre saranno utilizzate le ultime risorse per la manutenzione del guadoLo ha comunicato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu
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Le ultime risorse disponibili per la manutenzione del guado sterrato sul Flumendosa saranno utilizzate martedì 3 novembre. Lo ha comunicato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu che ha anche fatto il punto della situazione.
«Da quasi tre anni – ha sottolineato Piu - questo percorso rappresenta un collegamento indispensabile per Villaputzu e per l'intero Sarrabus. Le sue condizioni richiedono interventi continui, con costi che il Comune non è più in grado di sostenere attraverso le risorse finora disponibili. Abbiamo già rappresentato, e continuiamo a rappresentare senza sosta, questa situazione agli enti competenti, chiedendo alla Regione ulteriori finanziamenti per garantire la manutenzione del percorso in attesa del ripristino del ponte».
Nel frattempo «è importante – ha aggiunto - che ciascuno faccia la propria parte. Percorrere il guado a velocità moderata non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche un modo per contribuire a preservarne le condizioni e limitarne il deterioramento. Devo inoltre richiamare l'attenzione sugli episodi di abbandono di rifiuti lungo il tracciato. Sono comportamenti inaccettabili, che danneggiano l'ambiente e comportano ulteriori spese per il Comune. In un momento in cui le risorse per la manutenzione sono già insufficienti, dover sostenere anche i costi per rimediare all'inciviltà di pochi è ancora meno tollerabile».
L’intervento di manutenzione partirà alla 7 del mattino. Per limitare i disagi ed evitare, per quanto possibile, la chiusura totale al traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del Corpo di Polizia Locale di Villaputzu a partire dalle ore 8.30, dopo l'ingresso degli alunni a scuola.