Vento, nuvole e calo delle temperature in arrivo sull’Italia nel weekend del 31 ottobre e 1° novembre: a confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la Penisola sarà investita da correnti fredde di estrazione artico-continentale, originate tra la Finlandia e la Russia occidentale, dirette verso il bacino del Mediterraneo.

Tale flusso determinerà una diminuzione termica sensibile su gran parte del territorio nazionale, con valori sia minimi sia massimi che scenderanno, entro domenica, circa 3-4°C al di sotto delle medie del periodo.

Sabato 31 ottobre attesi i primi rovesci anche sulla Sardegna, con la fase di maggiore instabilità atmosferica che si manifesterà tuttavia durante la giornata di domenica: l'ingresso di altre masse d'aria fredda sul Mediterraneo favorirà l'approfondimento di un centro di bassa pressione con lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati anche sull’Isola.

Previsto anche vento forte, con raffiche di Grecale e Tramontana stimate fino a 50-60 km/h sui bacini centro-meridionali; i mari risulteranno molto mossi o localmente agitati al largo, con un'altezza d'onda significativa compresa tra 1,5 e 2,5 metri e punte fino a 3 metri in mare aperto.

(Unioneonline)

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