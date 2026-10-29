Dramma in via Porrino, a San Sperate, dove Rizvan Sulejmanovic, 42 anni, è morto a seguito di un incidente nel primo pomeriggio.

L'uomo era impegnato nella manutenzione di un furgone quando il cric ha ceduto e lui sarebbe rimasto intrappolato sotto il mezzo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dei figli.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso, che però non hanno potuto evitare il peggio.

Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini.

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