Il dramma
29 ottobre 2026 alle 17:05aggiornato il 29 ottobre 2026 alle 18:12
San Sperate, quarantaduenne muore schiacciato dal furgone che stava riparandoL'incidente in via Porrino, inutile l’intervento del 118 con l’elisoccorso
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Dramma in via Porrino, a San Sperate, dove Rizvan Sulejmanovic, 42 anni, è morto a seguito di un incidente nel primo pomeriggio.
L'uomo era impegnato nella manutenzione di un furgone quando il cric ha ceduto e lui sarebbe rimasto intrappolato sotto il mezzo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dei figli.
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso, che però non hanno potuto evitare il peggio.
Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini.
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