Dopo 6 giorni esatti dalla caduta del Consiglio comunale a Quartucciu, a causa delle dimissioni dei 9 consiglieri (tra cui 4 di maggioranza), è arrivata la notizia della nomina del nuovo Commissario straordinario che traghetterà il Comune sino alle prossime elezioni della primavera 2027. Stasera la Giunta regionale ha infatti affidato al funzionario pubblico Siro Podda la guida del Comune di Quartucciu, che sarà operativo da domani ad una settimana esatta dalla caduta dell’Amministrazione targata Pietro Pisu. Tra gli incarichi precedenti, il 20 novembre 2024, Siro Podda ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario per la gestione del Comune di Soleminis, a seguito della caduta del Consiglio comunale, sino alle elezioni del giugno 2025.

© Riproduzione riservata