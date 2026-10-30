Un confronto partecipato sulle prospettive di valorizzazione delle colture cerealicole e leguminose, con uno sguardo particolare all’agricoltura biologica e al recupero delle varietà tradizionali.

La biblioteca comunale Emilio Pisano di Mandas ha ospitato l’incontro dedicato al futuro dei seminativi, un’occasione per condividere i risultati delle sperimentazioni condotte negli ultimi anni e approfondire le opportunità per il comparto agricolo del territorio. Numerosi i cerealicoltori presenti, interessati a conoscere le esperienze maturate e le possibili prospettive di sviluppo delle colture.

Nel corso dei lavori sono stati illustrati i risultati di quattro anni di sperimentazioni sul grano duro, le esperienze di coltivazione della lenticchia biologica e quelli del progetto “Bio furat”, dedicato al grano tenero coltivato con metodo biologico.

Spazio anche alle popolazioni evolutive di grani antichi, sia duri sia teneri, e alle possibilità di valorizzarne le farine attraverso la trasformazione alimentare. Un percorso che punta a mettere in relazione la ricerca in campo, le produzioni agricole e le realtà impegnate nella lavorazione e nella commercializzazione dei prodotti.

L’iniziativa ha permesso inoltre di conoscere da vicino alcuni dei prodotti realizzati con le farine ottenute dal grano tenero coltivato nel campo dimostrativo, attraverso una degustazione che ha completato il programma dell’incontro. «Continueremo a promuovere momenti di confronto utili ad aprire nuove possibilità per le produzioni cerealicole e leguminose del territorio», dice il sindaco Umberto Oppus.

© Riproduzione riservata