Le richieste arrivate dai comuni del Gerrei portano all'ampliamento dei servizi per le persone con disabilità. Il centro diurno socioeducativo di Villaputzu sarà accessibile anche ai residenti di Armungia, Ballao, San Nicolò Gerrei, Silius e Villasalto. Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale, che ha approvato il provvedimento il 26 ottobre. La decisione nasce dalla crescente richiesta di poter usufruire della struttura da parte dei comuni del Gerrei che rientrano nell'ambito PLUS Sarrabus-Gerrei. Un'esigenza alla quale l'amministrazione di Villaputzu ha deciso di rispondere allargando la possibilità di accesso al servizio, inizialmente prevista per i soli residenti del Sarrabus.

L'ampliamento non modifica i requisiti già stabiliti per la frequenza del centro. Potranno accedere le persone maggiorenni in possesso della certificazione prevista dalla legge 104, mentre continueranno ad avere la precedenza i residenti di Villaputzu e le persone con disabilità grave. Tra gli altri criteri figurano l'età, con priorità ai più giovani, e la condizione di chi vive da solo in caso di parità. Il provvedimento è immediatamente eseguibile e consente quindi di estendere il servizio ai cinque paesi del Gerrei. Nella delibera non vengono tuttavia precisati il numero dei posti disponibili, le modalità di iscrizione e l'eventuale organizzazione dei trasporti dai comuni interessati.

© Riproduzione riservata