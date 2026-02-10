Sopralluogo oggi sulle strade montane di Burcei e Sinnai su richiesta degli allevatori burceresi che svolgono la loro attività nei territori dei Comuni limitrofi. L'obiettivo, è quello di risolvere le criticità causate dalle condizioni meteorologiche avverse delle ultime settimane. Presenti il sindaco di Burcei Simone Monni, tecnici e operai dei Comuni ancora di Burcei e di Sinnai (rappresentato anche da Giuseppe Mereu tecnico e responsabile della Viabilità).

L'attenzione è stata posta anche per la strada che collega Burcei, Sinnai e Villasalto, in modo tale da programmare un primo intervento urgente, per consentire il transito giornaliero agli allevatori e un secondo più complesso e strutturale per migliorare la viabilità a lungo termine.

Sopralluogo anche nelle strade di Serpeddí e Tuviois, tutte strade che sono state gravemente danneggiate dalle piogge degli ultimi venti giorni. «Per quanto riguarda tutte le altre strade di competenza del nostro comune che hanno subito danni durante i recenti eventi calamitosi - ha detto il sindaco Monni - sono in corso degli interventi urgenti di messa in sicurezza, che si protrarranno per varie settimane ancora».

