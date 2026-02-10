Assemini, nuove condotte in via Marconi: interruzioni idriche in alcune areeVenerdì 13 febbraio Abbanoa inizierà i lavori delle nuove condotte in via Marconi
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Assemini, nella giornata di venerdì 13 febbraio, i tecnici di Abbanoa inizieranno le lavorazioni per poter eseguire i collegamenti, alla rete idrica esistente, delle nuove condotte in via Marconi.
Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8.30 fino alle 16.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Cagliari, via Po, la s.s. 130 e la fine del centro abitato in direzione Decimomannu.
Sono previsti, inoltre, cali di pressione e temporanee interruzioni nell’area indicata. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.