Sigilli sul campeggio di Torre Salinas, a Muravera: il corpo Forestale ha messo sotto sequestro la struttura sul litorale, dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura della Repubblica.

I controlli dei ranger della Forestale, che hanno lavorato con gli agenti della polizia locale del Comune, risalgono al giugno scorso. Era emersa: la realizzazione di sessantuno case mobili prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo e collegate con impianti idrici, scarichi fognari ed impianto elettrico, oltre alla presenza di quattro strutture in legno a servizio delle attività del campeggio e di due locali in muratura e legno, adibiti a locali di servizio del campeggio. Tutto costruito, secondo le indagini, in assenza di licenza edilizia e di autorizzazione paesaggistica.

Il Comune di Muravera aveva emesso un’ordinanza di demolizione delle strutture abusive. La proprietà del campeggio ha in parte eseguito l’ordinanza, ma demolendo solo una parte delle strutture abusive. Nel registro degli indagati è finito il nome della titolare della struttura, una tedesca residente a Muravera.

Al momento i reati contestati sono edilizi e paesaggistici, che prevedono pene fino a quattro anni di reclusione. Contestata anche la lottizzazione abusiva: in caso di condanna è prevista la confisca delle strutture e delle aree.

(Unioneonline/E.Fr.)

