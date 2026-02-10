Ha deciso di restituire «la parola ai cittadini»: così la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, si dimette. La comunicazione è arrivata oggi, durante la seduta del Consiglio comunale. Davanti all’assemblea, Orrù ha spiegato le ragioni di una scelta fatta per interrompere una situazione che non le avrebbe più permesso di svolgere al meglio l’attività amministrativa e, di conseguenza, garantire un beneficio alla comunità.

Nonostante la «possibilità di contare sui numeri per proseguire il mandato», la sindaca ha deciso di tornare alle urne: «Credo fermamente nella democrazia e nei suoi valori – ha sottolineato – per questo ritengo che la parola debba tornare agli elettori, affinché possano esercitare la propria responsabilità e scegliere liberamente a quale progetto affidare il futuro di Elmas e quale squadra sia la più affidabile per guidare la nostra cittadina».

Considerati i tempi tecnici, il Comune potrà tornare al voto nella prossima tornata elettorale primaverile, una scelta fatta per «evitare un commissariamento troppo lungo», sottolinea Orrù, che annuncia: «Mi candiderò con una lista rinnovata, frutto di un grande percorso di partecipazione».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata