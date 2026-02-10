Al via le domande per il bonus idrico. Vanno presentate al Comune di Maracalagonis entro il 1 giugno prossimo redigendo ove possibile la modalità telematica disponibile presso il sito www.bonusacqua.it.

In alternativa è possibile inviare l'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis, tramite PEC o in forma cartacea.

Per informazioni è possibile rivolgersi al segretariato sociale il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 18. Il giovedì dalle 9 alle 11.

