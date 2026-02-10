I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nella serata di oggi a Monastir, lungo la statale 128, per mettere in sicurezza un camion uscito fuori strada e rimasto inclinato su un lato.

L’incidente si è verificato al chilometro 0,300: per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata urtando il guardrail. Il veicolo ha riportato lievi danni e non si registrano feriti.

Le operazioni di soccorso sono state effettuate da squadre dei vigili del fuoco intervenute con una Aps (autopompa serbatoio) e un’autogru. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza dell’area e del veicolo, il riposizionamento del camion sulla carreggiata e la verifica delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

