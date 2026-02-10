A Castiadas i terreni agricoli non pagano l’Imu. Lo ha stabilito il Consiglio comunale la scorsa settimana, confermando nel complesso le aliquote in vigore lo scorso anno per chi invece l'Imu la dovrà pagare (e cioè 0,6 per cento per le seconde case, e lo 1,05 per le aree fabbricabili).

«Anche in questo modo – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni – stiamo sostenendo il comparto agricolo e le attività legate alla valorizzazione del territorio».

Previste, inoltre, agevolazioni per anziani e persone con disabilità (l’eventuale immobile di proprietà viene assimilato all’abitazione principale) e l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale. «Alla fine – ha aggiunto Murgioni – il risultato è che non aumenteremo la pressione fiscale in un contesto economico ancora complicato e, allo stesso tempo, garantiremo la continuità e la qualità dei servizi comunali».

Il reparto agricolo, fiore all’occhiello delle borgate di Castiadas, proprio in quest’ultimo mese è stato messo a dura prova dalle piogge intense e dal forte vento (culminate col ciclone Harry). Ingenti i danni riscontrati sull’intero territorio, litorali compresi (danni ancora in corso di quantificazione, stanno proseguendo anche in questi giorni i sopralluoghi da parte degli uffici). Anche per questo la Giunta comunale di Castiadas alla fine del mese di gennaio ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

