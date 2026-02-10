Nel quadro della complessa disciplina che regola gli appalti di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi, caratterizzata da specifici obblighi, responsabilità e possibili modifiche procedurali anche in corso d’esecuzione, assume particolare rilievo la formazione continua del personale e degli amministratori degli enti locali.

In tale contesto, l’Associazione degli Enti Locali Asel Sardegna organizza due seminari di approfondimento sul tema “Lavori pubblici e appalti: responsabilità”, rivolti in particolare a sindaci, assessori e tecnici comunali. Il primo seminario si svolgerà giovedì a Cagliari, dalle ore 8.30 alle ore 14, presso la Sala Conferenze del Caesar’s Hotel, in via Darwin n. 4. Il secondo è programmato venerdì 13 febbraio a Tramatza, con il medesimo orario, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Anfora, al km 103 della S.S. 131 Carlo Felice.

Gli incontri formativi saranno introdotti dal Presidente di Asel Sardegna, il dottor Rodolfo Cancedda. L’attività di docenza sarà curata dall’avvocato Alberto Ponti, esperto in materia di contrattualistica pubblica e consulente nel settore. Il programma completo dei seminari e il modulo di adesione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Asel Sardegna all’indirizzo www.aselsardegna.it .

© Riproduzione riservata