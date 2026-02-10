Senorbì, la Consulta Giovanile dona una nuova insegna all’oratorio Santa BarbaraIl nuovo pannello è stato posizionato nella sede parrocchiale in Piazza di Chiesa
L’oratorio parrocchiale Santa Barbara ha accolto in questi giorni il nuovo pannello–insegna donato dalla Consulta Giovanile Senorbì, un regalo che va oltre l’oggetto materiale e diventa segno concreto di appartenenza e continuità.
La collaborazione tra l’oratorio e la Consulta non è certo una novità: molti dei giovani che si sono impegnati nella promozione delle attività del gruppo giovanile hanno vissuto quegli spazi in prima persona, organizzando iniziative di incontro e momenti di crescita condivisa proprio nei locali della Parrocchia.
Il nuovo pannello diventa così il simbolo di un legame che nasce da lontano e che resiste al passare degli anni. Un bel biglietto da visita davanti all'ingresso dell'oratorio in Piazza di Chiesa, nel centro di Senorbì.