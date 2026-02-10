L’oratorio parrocchiale Santa Barbara ha accolto in questi giorni il nuovo pannello–insegna donato dalla Consulta Giovanile Senorbì, un regalo che va oltre l’oggetto materiale e diventa segno concreto di appartenenza e continuità.

La collaborazione tra l’oratorio e la Consulta non è certo una novità: molti dei giovani che si sono impegnati nella promozione delle attività del gruppo giovanile hanno vissuto quegli spazi in prima persona, organizzando iniziative di incontro e momenti di crescita condivisa proprio nei locali della Parrocchia.

Il nuovo pannello diventa così il simbolo di un legame che nasce da lontano e che resiste al passare degli anni. Un bel biglietto da visita davanti all'ingresso dell'oratorio in Piazza di Chiesa, nel centro di Senorbì.

