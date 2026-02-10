la festa
Selargius, tutto pronto per il Carnevale in bibliotecaIn programma due laboratori pensati per i più piccoli
Due laboratori di carnevale rivolti ai bambini, organizzati presso le biblioteche comunali di Selargius.
I laboratori sono pensati per offrire ai bambini un momento creativo e ludico in occasione del Carnevale.
Si inizia domani alle 17,30 nella Biblioteca di Su Planu e si proseguirà il 17 febbraio nella biblioteca ragazzi di "Si ’e Boi".
