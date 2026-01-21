Statale 195 ancora chiusa fra Cagliari e Capoterra: in corso le operazioni di pulizia dai detritiIngenti i danni provocati dalla violenta mareggiata: tecnici Anas sul posto per la valutazione dei danni
Sono ingenti i danni provocati sulla Statale 195, la Sulcitana che collega Cagliari con il versante occidentale del Golfo degli Angeli, dalla furia della mareggiata scatenata nelle ultime ore dal ciclone Harry.
Al momento la strada, che ha ceduto in alcuni punti sotto la violenza dell’acqua, risulta ancora chiusa tra l'inizio del tracciato, all'ingresso di Cagliari, e il km 10,6 a Capoterra.
È inoltre presente una grande quantità di detriti portati dalle onde, per cui sono in corso le operazioni di pulizia.
Al momento sono in corso le verifiche dei tecnici Anas per la valutazione dei danni, che consentirà di avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza.
