I carabinieri di Quartu e Selargius hanno arrestato un uomo di 45 anni per una serie di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo lo scatto di manette, il 45enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato portato nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagata anche una ragazza di 27 anni, residente a Sinnai, che lo avrebbe affiancato in alcuni reati.

L’uomo – soprannominato “Hitler” per i suoi comportamenti violenti – deve rispondere, oltre che di spaccio, di estorsione e di sequestro di persona. Secondo quanto accertato dalle indagini, infatti, il 45enne, anche se già in regime di sorveglianza speciale, avrebbe continuato a spacciare droga, sottoponendo i suoi “clienti” a vessazioni e violenze.

A insospettire gli inquirenti è stato il continuo via vai dalla sua abitazione di Quartucciu, dove avvenivano le cessioni di stupefacente, cui “seguivano quasi sempre – spiegano gli investigatori – richieste di denaro sproporzionate a cui gli acquirenti non riuscivano a far fronte. In questi casi dalle minacce si passava immediatamente alle violenze fisiche, con confisca di denaro e beni (cellulari, monopattini e monili). In altri casi l'acquirente insolvente veniva obbligato e scortato presso sportelli bancomat allo scopo di prelevare tutto il denaro possibile e utile a placare momentaneamente le sue ire”.

