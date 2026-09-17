Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant'Elena, che ieri sera hanno arrestato in flagranza un 47enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

L'operazione, coordinata dal capitano Gianmarco Diadone, è scattata intorno alle 19 dopo alcuni giorni di silenziose indagini e di appostamenti. I militari del NOR-Sezione Radiomobile hanno fermato per un controllo, in via Petrarca, un quartese classe ‘79, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione personale, estesa poi al domicilio.

Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti e sequestrati una busta contenente 60 grammi di marijuana, sei dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 32,8 grammi e un pezzo di hashish da 20 grammi. Insieme allo stupefacente, i carabinieri hanno trovato 195 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi. Sequestrato anche un coltello a serramanico.

Concluse le formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi, 17 settembre, come disposto dall'autorità giudiziaria.

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