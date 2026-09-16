Lutto nella politica regionale. È morto Pietrino Soddu figura di spicco del panorama politico dal secondo Dopoguerra. Aveva 97 anni.

Era nato a Benetutti in provincia di Sassari nel 1929. Laureato in Giurisprudenza, è stato uno dei maggiori esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, ricoprendo numerosi incarichi: da quello di consigliere comunale e sindaco del suo paese natale a consigliere provinciale e regionale per cinque legislature dal 1961 al 1983. Ha ricoperto inoltre l’incarico di assessore regionale negli anni della Rinascita.

Come riporta il sito del Consiglio regionale dal 1972 al 1980 è stato sette volte presidente della Regione. Poi l’arrivo a Roma in qualità di deputato dal 1983 al 1994.

(Unioneonline/A.D.)

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