Sono iniziati anche nell’ufficio postale di Settimo San Pietro i lavori del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica amministrazione. In una nota di Poste italiane si assicura che «durante l’intero periodo dei lavori Poste ai cittadini di Settimo San Pietro verrà garantita la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Sinnai, nella via Cagliari. La postazione sarà operativa, a partire da giovedì 17 settembre, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35».

Poste Italiane ricorda anche che «sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’App “Poste Italiane” e il sito "poste.it", con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro».

L’ufficio postale di Settimo San Pietro riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, dovrebbero avere una durata di circa 40 giorni.

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