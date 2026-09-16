Villa San Pietro, microchippatura gratuita dei cani, giornata senza prenotazioneI cani dovranno essere condotti obbligatoriamente al guinzaglio
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Una giornata dedicata alla tutela e all’identificazione degli animali. Giovedì 23 settembre, dalle 9,30 alle 11, al parco mezzi comunale di via Porrino, si terrà una giornata di microchippatura gratuita dei cani, senza necessità di prenotazione.
L’iniziativa consentirà ai proprietari di regolarizzare l’iscrizione dei propri animali all’anagrafe canina attraverso l’inserimento del microchip. Un adempimento che, oltre a facilitare il ritrovamento del cane in caso di smarrimento, rappresenta un obbligo previsto dalla legge e la cui mancata osservanza può comportare sanzioni.
Per accedere al servizio sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale.
Il Comune invita inoltre i proprietari a prestare particolare attenzione alla gestione degli animali durante la giornata, evitando lo stazionamento di più cani contemporaneamente davanti al parco mezzi. I cani dovranno essere condotti obbligatoriamente al guinzaglio e, per gli esemplari di grossa taglia, è raccomandato l'utilizzo della museruola.
L'appuntamento rappresenta dunque un'occasione per provvedere gratuitamente alla microchippatura e adempiere agli obblighi previsti per l'identificazione dei propri animali.