Il Comune di Mandas scende in campo per la tutela e il benessere degli animali domestici. Domani, venerdì 18 settembre, dalle 9 alle 11, il piazzale del municipio ospiterà una mattinata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale del paese della Trexenta in collaborazione con il Servizio veterinario della Asl 8 di Cagliari, con l’obiettivo di favorire la corretta identificazione degli animali e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della loro tutela. Per facilitare le procedure, i moduli necessari per l’iscrizione sono già disponibili e possono essere ritirati direttamente negli uffici del municipio.

L’appuntamento di settembre rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio dedicato agli animali d’affezione. «Partiamo con una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione verso cani e gatti», ha annunciato il sindaco Umberto Oppus, che ha voluto rivolgere anche «un grazie di cuore al vicesindaco Lucio Pistis che sta seguendo l’organizzazione dell’iniziativa». L’invito a partecipare è rivolto a tutti i proprietari di animali. «Un gesto semplice e veloce per sicurezza dei nostri amici animali», aggiunge Pistis. Una mattinata, dunque, all’insegna della prevenzione e della responsabilità, con l'amministrazione comunale che punta a costruire una maggiore consapevolezza sulla cura e sulla protezione degli animali domestici.

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