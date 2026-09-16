L’Ufficio comunale della Pubblica Istruzione di Settimo San Pietro, dando seguito agli indirizzi della Giunta Comunale, dà avvio all’iter per la predisposizione del nuovo servizio comunale gratuito di accoglienza per gli alunni delle Scuole Primarie. Già aperto l'avviso per raccogliere le domande delle famiglie interessate al servizio. Le stesse domande dovranno essere presentate entro il 23 settembre 2026. Un progetto che va incontro alle esigenze lavorative o familiari, di famiglie che abbiano bisogno di accompagnare anticipatamente gli alunni o riprenderli più tardi rispetto al termine delle lezioni.

Il servizio di accoglienza pre e post scuola è rivolto a bambini residenti nel Comune di Settimo San Pietro iscritti e frequentanti le scuole primarie del territorio comunale. Lo stesso servizio verrà attivato presso i locali scolastici, che come da disposizioni regionali e da progetto presentato dal Comune, prevede: la disponibilità di un educatore ogni 10 bambini; l'accoglienza degli iscritti a partire da un’ora prima, fino all’inizio delle lezioni e per un’ora successiva alla fine delle lezioni, orientativamente per 5 giorni a settimana; assicurata anche l' accoglienza e vigilanza attraverso proposte educative e ludico-socializzanti.

Possono fare richiesta le famiglie di minori residenti in paese, iscritti e frequentanti le scuole primarie site nel Comune per l’anno scolastico 2026/27. Per le famiglie interessate potranno accompagnare anticipatamente gli alunni o riprenderli più tardi rispetto al termine delle lezioni.

Raffaele Serreli

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