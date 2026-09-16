Operazioni di brillamento di residuati bellici sono in programma domani, giovedì 17 settembre, nel tratto di mare al largo di Capo Ferrato (Comune di Muravera). L’intervento sarà eseguito dal Nucleo Sdai di Cagliari nel punto individuato dall’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax. Il 23 e 24 settembre sono indicati come giornate di riserva nel caso in cui le operazioni non possano essere effettuate nella data prevista.

Durante le operazioni sarà vietato navigare e sostare con qualsiasi tipo di imbarcazione entro un raggio di mille metri dal punto indicato. La zona di sicurezza sarà più ampia per le immersioni e le altre attività in mare, che non potranno essere svolte entro duemila e 500 metri dalle coordinate dell’intervento. Le limitazioni sono state disposte per tutelare la sicurezza durante la bonifica.

Lo scorso 6 settembre era stato interdetto un piccolo tratto anche di fronte alla spiaggia di Tziu Franciscu (Costa Rei, sempre Comune di Muravera) in seguito alla segnalazione da parte di un cittadino di alcuni oggetti metallici sul fondale a 27 metri di profondità. Oggetti che potrebbero essere dei residuati bellici. Anche qui gli esperti dovranno stabilire se si tratta realmente di un residuato bellico (e dunque sarà necessario farlo brillare) oppure no.

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