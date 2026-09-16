Del possibile arrivo dei pullman del Ctm a Sinnai, si è riparlato in Consiglio comunale a Sinnai con una interrogazione presentata dal consigliere comunale di "Uniti per Sinnai", Roberto Loi.

La notizia si era subito diffusa fra i sei Comuni (compreso Sinnai), beneficiari del provvedimento, dopo la notizia dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale che impegna la Giunta ad estendere il servizio di trasporto pubblico gestito dal Ctm anche nei comuni dell'hinterland finora esclusi).

Ad annunciare la delibera del Consiglio regionale era stata anche la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu che aveva parlato di «svolta storica». Il capo gruppo di "Uniti per Sinnai" Roberto Loi, con la sua interrogazione ha chiesto chiarimenti sulla concretezza di questo progetto, sulla disponibilità dei fondi necessari, sui tempi di realizzazione.

In Consiglio ha risposto l'assessore alla Mobilità e Trasporti, Cristiano Spina. Spina chiarisce che con l'espressione «svolta storica», usata nel post del 13 agosto 2026, «si intendeva sottolineare il significato politico dell'ordine del giorno del Consiglio regionale, che impegna la Giunta a perseguire la riforma del Trasporto pubblico locale (Tpl) e a considerare un servizio urbano a frequenza sull'intera area metropolitana».

Non si è inteso «rappresentare l'avvenuta attivazione del servizio», scrive, né sostenere che l'atto produca «effetti immediatamente operativi». Restano molti adempimenti, dalla riforma regionale del trasporto pubblico locale alle coperture finanziarie; la Regione non ha fissato tempi certi e le risorse attuali sono insufficienti. L'assessore Spina ha assicurato che saranno trasmessi al Consiglio gli atti acquisiti, «a garantire la massima trasparenza sul procedimento».

Per Loi la risposta «ha almeno il merito della chiarezza» e ridimensiona l'annuncio di agosto: «Un ordine del giorno, quello del Consiglio regionale, che impegna la Giunta regionale ad affrontare un problema dei trasporti, non è un autobus che arriva a Sinnai». Il consigliere Loi, ricorda che il territorio «discute di estensione del trasporto pubblico dal Piano provinciale del 2011 fino al Piano urbano della mobilità sostenibile, senza risultati, ricordando anche la metropolitana leggera annunciata oltre vent'anni fa. Riguardo al Ctm, oggi non esiste un cronoprogramma e nessuna stima definitiva dei costi per l'arrivo del servizio urbano a Sinnai. Questa è la realtà».

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