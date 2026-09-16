Isili, nuovo anno scolastico con tanti cambiamentiNuova sede per la primaria, 80 bimbi accolti in via Grazia Deledda
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Nuova sede per la scuola primaria di Isili, da oggi i circa 80 bambini sono stati accolti nella sede di via Grazia Deledda dove fino a giugno c'erano le scuole medie. Un cambiamento strategico per poter usufruire con comodità della nuova mensa scolastica che si trova di fronte, realizzata con i fondi del Pnrr. A breve potrebbe esserci un altro trasferimento quello della scuola materna e dell'asilo nido in una struttura moderna, efficiente dal punto di vista energetico e dotata di tutti i comfort e gli standard di sicurezza più elevati che sta sorgendo accanto alla nuova mensa. Obbiettivo finale che l'amministrazione comunale sta perseguendo è la realizzazione di un polo scolastico in un'unica area vicina, peraltro, all'Istituto di Istruzione Superiore Zappa-Pitagora che si trova a qualche centinaio di metri.