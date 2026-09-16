Venire incontro alle esigenze della comunità e, allo stesso tempo, dare il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale delle aziende agricole locali. Con questo duplice obiettivo l'Amministrazione comunale di Burcei ha dato disposizioni agli uffici per la stipula delle convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di manutenzione e tutela del territorio rurale e della viabilità comunale e vicinale. “Un provvedimento atteso soprattutto dalle stesse aziende agricole, che- dice il sindaco Maracello Malloru- applica concretamente il principio di sussidiarietà: affidare a chi vive e lavora ogni giorno la campagna la cura stessa del territorio. Il Comune si rivolge agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, con sede operativa a Burcei, regolarmente iscritti alla CCIAA e in possesso di mezzi idonei”.

Le attività oggetto di convenzione riguarderanno la manutenzione, la salvaguardia e il decoro del territorio rurale; la pulizia, lo sfalcio delle erbe e la manutenzione delle strade comunali, vicinali e delle loro pertinenze; gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e antincendio; la tutela del paesaggio e del patrimonio agro-forestale.

"Le nostre aziende agricole- ha aggiunto il sindaco Malloru- sono le vere custodi del territorio. Con questa misura non solo rendiamo più efficiente e tempestiva la manutenzione, soprattutto nelle aree rurali più difficili da raggiungere, ma riconosciamo economicamente un lavoro che spesso viene svolto già con grande senso di responsabilità. È anche un modo concreto per riconoscere il ruolo delle nostre aziende e dare risposte più rapide ai cittadini. Un piccolo grande cambio di passo per Burcei, che sceglie di investire su chi la terra la conosce e la rispetta ogni giorno”.

Gli imprenditori interessati possono manifestare il proprio interesse inviando richiesta tramite PEC all'indirizzo *protocollo.burcei@pec.it* oppure consegnandola a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Burcei. L'avviso è finalizzato a creare un elenco di operatori disponibili con cui attivare le successive convenzioni.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale.









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