La speranza di una casa è in un elenco. Sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’assegnazione di case popolari a Quartu, appena queste si renderanno disponibili. Nella graduatoria generale in lista ci sono 327 persone. A queste se ne aggiungono 133 nella graduatoria disabili e altri 44 nella graduatoria degli anziani. Trentotto sono invece gli esclusi dalle liste perché non in possesso dei requisiti necessari. Grazie a queste liste adesso appena si renderà disponibile una casa, di quelle già presenti nel territorio, si procederà all’assegnazione partendo dal primo in graduatoria.

Un passo essenziale in una città dove sono tantissime le persone che vivono in condizioni critiche, senza la possibilità di pagarsi un affitto e che in alcuni casi sono costrette a dormire in strada, sulle panchine. Lo dimostrano anche i dati della mensa del viandante gestita dai vincenziani in via Montenegro, dove negli ultimi tempi è aumentata in modo sensibile la presenza dei senza tetto. Gli alloggi popolari oggi esistenti sono divisi per lo più tra le zone di Santa Lucia, Sant’Antonio, via Belgio, via Is Arenas-Pizzetti, via della Musica, S’Arrulloni. Nelle zone di Sant’Antonio e Santa Lucia sono in corso gli interventi del progetto RinnovArea, per la messa in sicurezza di facciate e interni. Escluse per ora le abitazioni di via S’Arrulloni.

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