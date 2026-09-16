Sarà inaugurata domani alle 17,30 a Quartu la nuova sede della Confcommercio. Il nuovo ufficio di zona, avrà sede in via Marconi 290 e sarà inaugurato alle 17,30 alla presenza del presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas e della delegata territoriale di Quartu Letizia Spiga. Sarà un presidio importante per le imprese e i commercianti della città.

L’obiettivo è avvicinare i servizi dell’associazione alle attività economiche quartesi, offrendo agli operatori un riferimento diretto per assistenza, consulenza e pratiche. La nuova sede garantirà infatti gli stessi servizi disponibili negli uffici di Cagliari. Dopo l’inaugurazione bisognerà attendere qualche giorno per l’apertura al pubblico: gli sportelli saranno operativi da lunedì 28 settembre, dal lunedì al venerdì nelle ore del mattino. Dal lunedì al giovedì sarà presente, a rotazione, il personale di Confcommercio Sud Sardegna. Il venerdì sarà invece dedicato anche ai servizi del Patronato e del Caf, permettendo così di concentrare nella nuova sede una parte importante dell’assistenza oggi disponibile a Cagliari.

Lo scorso anno il commercio quartese ha chiuso con un bilancio in rosso: ben 67 attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso hanno chiuso i battenti, a fronte di “soltanto” 32 nuove aperture.

Gli acquisti online e la concorrenza spietata dei grandi centri commerciali, con l’ultimo colosso inaugurato a Elmas, stanno mettendo in ginocchio i negozi del centro e della periferia. Ad avere la peggio sono quelli di abbigliamento, calzature e così via mentre le nuove aperture riguardano per lo più il food con il boom delle pizzerie: due nuove hanno aperto in questi giorni in via Porcu e in via Brigata Sassari che vanno ad aggiungersi alle altre tantissime presenti in ogni quartiere.

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