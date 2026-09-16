Sinnai, da giovedì riprende il ritiro della plasticaLa sindaca Pusceddu conferma la disponibilità dell'impianto “So.Ma” ad accogliere gli imballaggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Desidero informarvi che nella giornata di oggi il Comune di Sinnai ha ricevuto conferma della disponibilità dell'impianto "So.Ma Ricicla", ad accogliere lo scarico degli imballaggi in plastica nella giornata di domani, 17 settembre. Grazie a questo aggiornamento, il servizio di raccolta della plastica riprenderà regolarmente secondo il consueto calendario». Lo precisa la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu.
Pusceddu in una nota assicura: «Continuerò a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione insieme agli uffici comunali, per assicurarmi che il servizio prosegua senza intoppi e per informare l'utenza tempestivamente di qualsiasi novità».
Raffaele Serreli