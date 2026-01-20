Solanas, un varco lungo 40 metri verso il mare per favorire il deflusso delle acque dal parcheggioL’ordinanza della sindaca Barbara Pusceddu
Con un’ordinanza la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu ha disposto l'immediato inizio dei lavori di apertura di un varco tecnico di dimensioni 50 cm × 50 cm per una lunghezza complessiva di 40 metri verso il mare, presso l'area parcheggio di Solanas, allo scopo di garantire il rapido deflusso delle acque meteorologiche accumulate.
I lavori devono essere eseguiti «nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e in conformità alle normative ambientali e paesaggistiche applicabili».
Intanto le mareggiate hanno ripulito la spiaggia.