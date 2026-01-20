Con un’ordinanza la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu ha disposto l'immediato inizio dei lavori di apertura di un varco tecnico di dimensioni 50 cm × 50 cm per una lunghezza complessiva di 40 metri verso il mare, presso l'area parcheggio di Solanas, allo scopo di garantire il rapido deflusso delle acque meteorologiche accumulate.

I lavori devono essere eseguiti «nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e in conformità alle normative ambientali e paesaggistiche applicabili».

Intanto le mareggiate hanno ripulito la spiaggia.

