Sono arrivati molto presto, stamattina, nelle spiagge di Solanas e di Genn'e Mari a Torre delle stelle per recuperare oltre tre quintali di rifiuti riversati dal mare sulla spiaggia in seguito alle forti mareggiate.

L' iniziativa, promossa dal Comune e dalle associazioni di protezione civile e ambientaliste: presenti anche la sindaca Barbara Pusceddu e altri amministratori comunali. Tanto il polistirolo recuperato sul bagnasciuga e nella parte più interne delle due spiagge. E, poi, bottiglie di vetro e di plastica, secchi di plastica. Recuperate anche le canne riversate dal rio Solanas in piena.

© Riproduzione riservata