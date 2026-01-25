Solanas-Torre delle stelle, volontari in azione per ripulire le spiagge dopo le mareggiateTanto il polistirolo recuperato sul bagnasciuga
Sono arrivati molto presto, stamattina, nelle spiagge di Solanas e di Genn'e Mari a Torre delle stelle per recuperare oltre tre quintali di rifiuti riversati dal mare sulla spiaggia in seguito alle forti mareggiate.
L' iniziativa, promossa dal Comune e dalle associazioni di protezione civile e ambientaliste: presenti anche la sindaca Barbara Pusceddu e altri amministratori comunali. Tanto il polistirolo recuperato sul bagnasciuga e nella parte più interne delle due spiagge. E, poi, bottiglie di vetro e di plastica, secchi di plastica. Recuperate anche le canne riversate dal rio Solanas in piena.