Due bracconieri denunciati dalla Polizia Stradale. Sono stati scoperti da una pattuglia del Distaccamento di Muravera, durante un ordinario servizio serale di vigilanza nei pressi dell’ex colonia penale di Castiadas.

Gli agenti hanno notato un’auto in una strada sterrata, buia e isolata, l’hanno bloccata e hanno proceduto a una perquisizione, insospettiti sia dalla presenza del veicolo in quella zona sia dal nervosismo delle due persone a bordo.

All’interno di uno zaino sono stati così trovati una carabina modificata con relativo munizionamento, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico.

Nelle abitazioni dei due fermati sono saltati invece fuori un fucile da caccia con relativo munizionamento e una carabina illecitamente detenuti.

Le armi – in totale sette fucili da caccia, due carabine, un puntatore laser, un pugnale e un coltello a serramanico – sono state requisite e sequestrate, mentre per i due – residenti a Burcei – sono scattate le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, alterazione di armi, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché per caccia in periodo di divieto generale.

(Unioneonline)

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