Delle strade interessate al passaggio dei cavi del Tyrrhenian Link nei territori comunali di Settimo, Sinnai, Maracalagonis e Quartu, si parlerà ancora in una seconda riunione alla Città metropolitana prevista per il 16 settembre.

Nell'occasione ci saranno anche i funzionari e i tecnici di Terna che ieri hanno invece partecipato alla riunioni da "remoto", ascoltando sindaci e amministratori del Comuni interessati. Le strade in questione sono la circonvallazione per Settimo, Sinnai, Maracalagonis, il tratto di provinciale 15 che passa per Maracalagonis superando la rotonda di Ganni, il tratto della provinciale che arriva sino a Terra Mala nel territorio di Quartu.

Un inferno tra asfalti quasi impraticabili, con stop continui all’altezza dei cantieri che creano infinite code. Un inferno che fa arrabbiare gli automobilisti, che potrebbe anche peggiorare con l’inizio dell’anno scolastico.

Ecco, i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Settimo Gigi Puddu e gli assessori comunali di Quartu Antonio Conti e Romina Mura, hanno fatto il lungo elenco di una situazione che preoccupa con le strade stravolte, insicure su lunghi tratti, con danni importanti anche per le amministrazioni comunali. E ancora, cantieri da riorganizzare, lavori da accelerare e rifacimento totale delle strade sventrate. Da non dimenticare i ristori da tempo attesi.

I sindaci della Città metropolitana di Cagliari chiedono la sospensione dei lavori nei primi giorni del nuovo anno scolastico. Terna ha ascoltato, ha assicurato che nel prossimo incontro programmato per il prossimo 16 settembre garantirà la presenza a Cagliari per discutere e cercare le soluzioni. Da registrare gli interventi dei tre sindaci presenti Puddu, Pusceddu e Fadda, degli assessori comunali di Quartu Romina Mura e Antonio Conti.

Si è tra l'altro chiesto un cronoprogramma certo e fine dei cantieri, il ripristino immediato e a regola d'arte delle provinciali e garanzia della sicurezza pedonale per i residenti. E, ancora, la necessità di chiudere i lavori entro maggio del prossimo anno, prima insomma dell’inizio della prossima estate.

Insomma tanti problemi. Terna potrebbe dare risposte nella prossima riunione alla Città metropolitana. Ieri con la vice presidente, sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, c'era il sindaco di Cagliari e presidente Massimo Zedda: c'era anche il funzionario della stessa Città metropolitana, Paolo Mereu e altri amministratori dei Comuni interessati. Si troverà una soluzione immediata? La speranza è di tutti. E oggi il problema rimbalzerà anche in Consiglio comunale a Sinnai dopo l'interrogazione sul tema presentata dai consiglieri di minoranza.

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