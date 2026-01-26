In Italia quasi un comune su tre (il 28 per cento del totale) ha attivato o sta attivando almeno un progetto di Smart city. Senorbì è uno di questi. L’amministrazione comunale della cittadina nel cuore della Trexenta sta completando il programma di efficientamento energetico che è stato inserito in una visione più ampia: quella di una Smart city diffusa, dove le infrastrutture esistenti diventano piattaforme per servizi innovativi.

L’obiettivo è trasformare l’illuminazione pubblica in una rete intelligente per moltiplicare le possibilità di raccolta dati e ottimizzazione i servizi, senza dover installare nuove infrastrutture dedicate.

Le luci a risparmio energetico sono già arrivate in alcune delle strade e delle aree più centrali della cittadina: in Piazza Santa Barbara (nel sagrato della chiesa parrocchiale), in via Roma (la strada che dal palazzo municipale conduce alla periferia verso Arixi), in Piazza Padre Pio (nel parco giochi verso Sant’Andrea Frius), in Piazza Italia (davanti alla scuola elementare) e nel viale Friuli, la strada che dal centro abitato conduce al parco archeologico Monte Luna.

Lavori conclusi anche nelle vie Milano, Madrid, Praga, Generale Dalla Chiesa, Don Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino. Si punta a completare in tempi rapidi il progetto di rifacimento dei punti luce nell’intera cittadina, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali che possano migliorare la qualità della vita di residenti e ospiti.

