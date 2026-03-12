Incolumità pubblica a rischio a Muravera in via dei Colli ormai da diversi mesi a causa della mancanza di illuminazione pubblica. I lampioni, infatti, sono stati rimossi perché erano a rischio crollo (la base era ormai marcia) e non sono mai stati sostituiti. A denunciare la grave situazione gli stessi residenti, anche con delle segnalazioni via Pec direttamente al protocollo del Comune.

«La strada – sottolineano i cittadini – si trova in totale assenza di illuminazione, condizione che espone automobilisti, ciclisti e pedoni a rischi concreti, soprattutto nelle ore serali e notturne». Un serio pericolo, insomma, per la circolazione stradale e la sicurezza di chi ci abita. La richiesta è dunque quella di provvedere al ripristino immediato dell’illuminazione pubblica, di valutare eventuali misure temporanee di sicurezza e di fornire un piano di intervento con tempistiche certe per risolvere la situazione in via definitiva.

Ma via dei Colli non è l’unica strada di Muravera con i lampioni rimossi e mai sostituiti. Sono diversi infatti i tratti al buio. Le sostituzioni dei pali stanno iniziando proprio in questi giorni ad opera della ditta che ha in gestione l’impianto di illuminazione pubblica. Un intervento, in ogni caso, tardivo perché, come concludono i cittadini al buio da mesi, «non è possibile che per una questione così grave non si intervenga nell’immediato».

