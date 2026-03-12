I carabinieri del Nas di Cagliari hanno scoperto e posto sotto sequestro un ambulatorio di fisioterapia abusivo all’interno di un centro estetico a Sestu. Durante i controlli effettuati questa mattina, come si legge in un comunicato dell’Arma, i militari hanno accertato che all’interno del locale era stato allestito un vero studio di fisiokinesiterapia senza alcun titolo autorizzativo.

Gli uomini del Nas, al loro arrivo, hanno inoltre sorpreso un fisioterapista mentre stava effettuando un trattamento su un paziente. Trattandosi di attività sanitarie non rientranti e del tutto incompatibili con i normali trattamenti di un centro estetico, i carabinieri hanno proceduto all'immediato sequestro penale del locale non autorizzato e di tutte le specifiche attrezzature medicali presenti.

Il legale rappresentante della struttura è denunciato, ritenuto potenzialmente responsabile di aver attivato lo studio medico in assenza della dichiarazione di avvio dell'attività e in condizioni di grave promiscuità con pratiche del tutto incompatibili con quelle estetiche.

