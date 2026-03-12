Una carrozzeria a Settimo San Pietro ha subito ingenti danni in un incendio scoppiato stanotte, verso l’una, per cause ancora da accertare.

Il rogo è stato poi domato, a fatica, dai vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi.

Le fiamme hanno danneggiato anche alcune auto che si trovavano nell’officina. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.

© Riproduzione riservata