l’incendio
12 marzo 2026 alle 07:42
Settimo San Pietro, fiamme in una carrozzeria: diverse auto danneggiateRogo domato non senza difficoltà, sul posto anche i carabinieri: accertamenti sulle cause
Una carrozzeria a Settimo San Pietro ha subito ingenti danni in un incendio scoppiato stanotte, verso l’una, per cause ancora da accertare.
Il rogo è stato poi domato, a fatica, dai vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi.
Le fiamme hanno danneggiato anche alcune auto che si trovavano nell’officina. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.
